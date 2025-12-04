Coupe de France : le match FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or-OL se jouera bien le dimanche soir au Groupama Stadium

Après une polémique liée au refus de beIN Sports de programmer l’affiche le vendredi soir, le match FC Saint-Cyr Collonges au Mont d’Or-OL, comptant pour les 32e de finale de la Coupe de France, se déroulera bien au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21h.

"Je sais à quel point la Coupe de France est un tournoi à part. Cette compétition porte en elle des valeurs fortes pour notre sport et incarne l'idée même que toutes les équipes ont une chance de réaliser leurs rêves, qu'importe d'où elles viennent", écrit Michele Kang dans un communiqué.

"C'est pour cela que malgré les nombreuses difficultés rencontrées, nous avons décidé que le match F.C. Saint Cyr Collonges Au Mont d'Or - OL se jouera au Groupama Stadium le dimanche 21 décembre, à 21 heures. Cela représentera un important effort financier de notre part dans un contexte complexe, mais nous avons choisi de le faire pour les joueurs de Saint-Cyr pour qui cela était très important, pour nos supporters, notre communauté, et plus largement pour tous les amoureux du football" poursuit la présidente de l’OL.

"Je tiens également à remercier nos joueurs. Même si cette date du dimanche n'était clairement pas idéale pour eux, ils ont souhaité que nous puissions tout faire pour accueillir ce dernier match au Groupama Stadium avant la trêve de fin d'année", indique-t-elle par ailleurs.

Michele Kang qui appelle le plus grand nombre de supporters à venir "soutenir cette grande fête du football".