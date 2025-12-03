Cambriolage chez Alexandre Lacazette (ex-OL) : une première condamnation, mais aucune trace des objets volés

Le 17 mai 2025, alors que l’attaquant lyonnais disputait son dernier match face à Angers, plusieurs individus profitaient de son absence pour pénétrer dans son appartement.

Selon l’enquête, les voleurs ont emprunté les grilles de ventilation menant au local technique de la piscine intérieure, sans se douter que leurs déplacements étaient enregistrés. L’un d’eux a multiplié les traces, laissant derrière lui empreintes et morceau de gant, précise le Progrès.

Les analyses ont conduit les policiers à identifier un homme de 29 ans, sous le coup d’une obligation de quitter le territoire (OQTF), entré dans les lieux sans même dissimuler son visage.

Le préjudice déclaré est considérable : maroquinerie haut de gamme, montres, bijoux et surtout un coffre contenant 50 000 euros en liquide. Le total atteint 483 904 euros au minimum, sans que les objets n’aient été retrouvés à ce jour.

Devant le tribunal, Abdessettar B. a expliqué avoir été sollicité par un groupe de trafiquants pour réaliser le cambriolage. Le prévenu affirmait ne pas connaître l’identité du propriétaire des lieux. Les enquêteurs restent convaincus que les auteurs savaient ce qu’ils venaient chercher.

Le tribunal a finalement retenu l’absence de casier judiciaire du prévenu pour le condamner à deux ans de prison, dont un an avec sursis, assortis d’une interdiction du territoire français. Il reste détenu à l’issue de l’audience. Les demandes d’indemnisation du couple, qui devait se marier quelques jours après les faits et affirme avoir perdu des objets à forte valeur sentimentale, seront examinées lors d’une audience ultérieure.