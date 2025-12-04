Programmation du match OL- FC Saint-Cyr-Collonges au Mont d’Or en Coupe de France : beIN Sports joue les trouble-fêtes

Si beaucoup de facteurs entrent dans l’équation, la réponse devrait intervenir ce jeudi, alors que les rencontres doivent se dérouler le week-end du 20 décembre prochain.

Le club de R1 rêve de jouer au Groupama Stadium. Malgré la perte financière que cela pourrait représenter, Michael Gerlinger aurait réussi à convaincre Michele Kang d’ouvrir le stade pour l’occasion, comme l’a rapporté Le Progrès.

Le lieu est donc trouvé. Reste à connaitre la date. Le Groupama Stadium est occupé le samedi soir par OL Lyonnes qui reçoit Fleury à 21h.

L’OL aurait une préférence pour le créneau du vendredi soir. Une case refusée par beIN Sports, le diffuseur de la compétition, qui compte programmer ce derby le dimanche soir.

Cette proposition ne semble pas réjouir les dirigeants lyonnais pour deux raisons, comme l’explique le quotidien régional : organiser un match au Groupama Stadium le dimanche soir coûte plus cher et compte-tenu de la situation financière du club, il n’y a pas de petites économies. De plus, cela repousserait le départ en vacances des joueurs, déjà prisonniers d’un calendrier hyper-chargé.

Les négociations se poursuivent entre les trois parties, accompagnées par la FFF.