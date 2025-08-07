"L’effectif a perdu en qualité" : Clinton Mata se montre réaliste pour la saison à venir de l'OL

Cet été, la nouvelle direction de l’Olympique Lyonnais, menée par Michele Kang, a dû vendre de nombreux joueurs importants pour renflouer les caisses. Rayan Cherki à Manchester City, Lucas Perri à Leeds, la fin de contrat d’Alexandre Lacazette… Les Rhodaniens ne dénombrent plus beaucoup de cadres au sein de son effectif.

Et ça, Clinton Mata en a bien pris conscience : "L’effectif a perdu en qualité. Mais on va pouvoir donner la chance à la formation. Ça fait combien d’années que Lyon n’a plus sorti de jeune ? Alors que de l’extérieur, pour moi, le centre de formation de l’OL, surtout avant, c’était du même style que le Barça ou l’Ajax, des écoles où tu savais que des pépites sortaient à chaque fois", a-t-il déclaré à nos confrères de L’Équipe, ce jeudi.

L’Angolais de 32 ans semble désormais faire partie des piliers de l’OL. Paulo Fonseca va donc compter sur lui pour encadrer les jeunes prodiges. "S’ils sont là, c’est qu’ils ont des qualités. Maintenant, le plus important, c’est de les encadrer et les faire grandir, avec Moussa (Niakhaté), Nema (Matic), Coco (Tolisso)… Les mettre sur le droit chemin quand il le faut, et être doux aussi de temps en temps", a répondu le défenseur central.

"Prendre une qualification européenne"

Mais alors, avec moins de cadres dans l’effectif et un recrutement peu onéreux, dans quel état allons-nous retrouver les Zones à la fin de l’exercice 2025-2026 ? Clinton Mata, lui, reste très ambitieux. "L’objectif ? Ce serait déjà de pouvoir remettre le club où il se doit d’être. Prendre une qualification européenne, Ligue Europa ou Ligue des champions. On reste ambitieux (…) Nous, on a notre vision, notre ligne de conduite et on va tout faire pour la garder", a-t-il conclu.

Espérons pour lui que le message soit passé auprès de ses coéquipiers.