Le Groupama Stadium fête ses dix ans !

Désormais bien intégré dans le paysage rhodanien, le long de la Rocade Est, le stade attire en moyenne 50 000 spectateurs lors des rencontres de l’OL.

C’était le 9 janvier 2016. Un mois après avoir fait ses adieux au stade de Gerland, l’OL inaugurait le Parc OL lors d’un match face à Troyes en présence de 55 169 supporters réunis pour l’occasion. Quasiment trois ans après la pose de la première pierre, et après de nombreux recours juridiques, le Grand Stade, comme on l’appelait à l’époque, vivait ses premiers grands moments footballistiques. Une grande cérémonie avait été organisée juste avant l’entrée dans l’arène des joueurs de l’OL et de Troyes. C’est Jean-Michel Aulas, le président de l’OL, qui portait ce projet depuis 2007, qui avait coupé symboliquement le ruban installé sur la pelouse, entouré de Gérard Collomb, le maire de l’époque, de Laurence Fautra, la maire de Décines et de Thierry Braillard, alors secrétaire d’Etat aux Sports. Le tout sous les acclamations des supporters qui découvraient un écrin ultra-moderne pouvant accueillir jusqu’à 59 000 personnes. S’en était ensuite suivi un match remporté par l’OL, 4 buts à 1, grâce à des réalisations signées Alexandre Lacazette, qui restera à jamais le premier buteur du Parc OL, Rachid Ghezzal, Jordan Ferri et Claudio Beauvue. Un show du DJ Will I Am avait conclu cette soirée.

Renommé Groupama Stadium l’année suivante, le 12 juillet 2017, le stade fait désormais partie des plus belles enceintes de France, voire d’Europe. Et la grande majorité des supporters s’accordent à le dire : l’ambiance est très souvent au rendez-vous. "C’est toujours sympa, les supporters mettent toujours l’ambiance, parfois un peu trop, mais moi, ça me plait", s’enthousiasme Laurence, une spectatrice croisée lors du match Lyon-Nantes. "Quand il y a l’hymne, quand on chante Qui ne saute pas n’est pas lyonnais, et surtout quand on fait l’écho entre le virage nord et le virage sud sur Supporters Lyonnais, ça fait vraiment ressentir la ferveur du stade", confie pour sa part Lola, 23 ans, dont les premiers souvenirs footballistiques remontent à Gerland.

Et si cela semblait inconcevable il y a 10 ans, la page semble être définitivement tournée avec l’ancienne enceinte légendaire de l’OL, celle où ont été pourtant célébrés les sept titres de champions de France. "On a vécu tellement de chose au Groupama Stadium que ça a permis de donner une identité au stade. Gerland, ce n’est pas un regret, c’est un beau souvenir", commente par exemple Mathieu.

Des souvenirs au Groupama Stadium, il commence à y en avoir plein : le 120e derby, remporté par l’OL grâce à un doublé de Moussa Dembélé, le dernier match de la saison 2024-2025 contre Strasbourg quand Lyon décroche une qualification européenne dans les dernières secondes. Et puis le stade a vibré aussi lors de soirées européennes mémorables. On se souvient d’un OL-AS Rome remporté 4-2 par les Lyonnais en mars 2017 et de cet OL-Ajax Amsterdam tellement rageant, que les Lyonnais ont remporté 3-1 mais qui les avaient laissés aux portes de la finale de la Ligue Europa en 2017.

Ce stade, donc, commence à avoir une aura. A tel point que les nouveaux joueurs ne sont pas indifférents quand ils entrent sur la pelouse : "Quand tu vois ces gens en folie au moment où j’ai marqué ce but (contre l’OM, ndlr"), tu hallucines", a récemment confié Pavel Sulc. "Contre le PSG, j’étais en tribunes avec des amis, et on regardait l’animation du virage nord, où l’atmosphère était vraiment folle. En République tchèque aussi, les ultras sont vraiment costauds au Sparta, au Slavia, à Plzen. Mais là-bas, il n’y a en général qu’un virage animé, pas deux énormes comme au Groupama Stadium". Tyler Morton aussi a été impressionné : "Je n'ai jamais vu une telle passion dans le football. Venir ici m'a ouvert les yeux sur tellement de choses, mais principalement sur la passion qui existe dans le football à travers le monde, qu'on ne peut pas voir si on ne vient pas dans ces endroits". "Les supporters de Lyon sont incroyables. Ils sont si passionnés et si bruyants", a également noté le milieu de terrain anglais, qui a pourtant connu l’ambiance de Liverpool.

Depuis le début de la saison, le Groupama Stadium n’est plus réservé uniquement à l’équipe masculine de l’Olympique lyonnais. A la demande de Michele Kang, la présidente de l’OL et propriétaire d’OL Lyonnes, l’équipe féminine a investi les lieux, pour le plus grand bonheur d’Ada Hegerberg. "C’est important de jouer ici. Des fois, ça peut paraître vide mais en étant joueuse, de jouer dans des bonnes conditions, c’est important. L’effort de Michele Kang est tellement important, tout comme l’investissement mis en place pour faire venir les gens. C’est aussi à nous d’être performantes. Il faut faire plus que gagner des matchs. Ça, c’est notre responsabilité."

Alors forcément, les tribunes sont bien moins remplies en Arkema Première Ligue qu’en Ligue 1. Mais dix ans après son inauguration, le Groupama Stadium affiche toujours de belles affluences. Le dernier record date de novembre dernier, à l’occasion du match OL-PSG. 58 257 personnes avaient assisté à la rencontre. Et pourtant, le record d’affluence du stade n’a pas été battu. C’est le rugby qui le détient, avec 58 664 personnes qui avaient assisté en mai 2018 à la demi-finale du top 14 entre Montpellier et le LOU.

F.L.