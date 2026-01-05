OL : Endrick officiellement présenté ce lundi 

L’OL va officiellement présenter Endrick à la presse ce lundi après-midi à partir de 14h30. Arrivé lundi dernier à Lyon, le jeune attaquant a fait ses débuts à l’entrainement jeudi mais n’a pas disputé le match à Monaco ce week-end.

Mais Paulo Fonseca s’est déjà fait un avis sur sa nouvelle recrue : "Il s’adapte très bien. Tout le groupe l’a très bien accueilli, il est très heureux et nous sommes très satisfaits de l’avoir avec nous. Il est très fort techniquement, très rapide et il va apporter des initiatives individuelles. Il est prêt pour jouer des parties de match, il a fait de bons entrainements et il est très motivé. C’est un joueur d’espace, l’animation va être différente quand il sera sur le terrain".

Endrick va donc se présenter pour la première fois devant les journalistes lyonnais, qui avaient été appelés à la discrétion pour ne pas ébruiter la nouvelle de sa présentation.

La salle de presse devrait faire salle comble. Le Brésilien, qui a appris quelques mots de Français et qui parle anglais, va sans doute prendre la mesure de l’attente qu’il suscite.