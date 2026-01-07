Autour du club

Elle avait assisté à son premier match de l’OL à 107 ans : la doyenne de Meyzieu est décédée

C'était sans doute l'une des plus supportrices de l'OL.

Marie-Louise Guichard est décédée à l’âge de 107 ans le 31 décembre dernier, comme l'a annoncé le maire de Meyzieu sur les réseaux sociaux. Cette passionnée de football avait assisté à son premier match de l’OL en mai dernier. 

"Tenir cette promesse pour cette passionnée de foot, l’emmener voir un match de l’OL, n’était pas un geste symbolique. C’était une rencontre. Et, à bien des égards, une source d’apprentissage. Marie-Louise transmettait sans discours, par sa manière d’être, par cette force tranquille, cette curiosité intacte et ce rapport direct à la vie", écrit Christophe Quiniou, évoquant un moment "qui reste présent dans sa mémoire". 

"Au Groupama Stadium, elle découvrait l’enceinte avec curiosité, émotion et lucidité. À 107 ans, elle n’était pas tournée vers le passé : elle vivait l’instant, simplement, intensément", s’est souvenu le maire de Meyzieu.

