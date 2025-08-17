Anciens de l'OL

Figure du centre de formation de l'OL à Tola Vologe, Gérard Drevet est décédé

Il a vu passer des générations de cracks à l'OL.

Gérard Drevet était l'intendant en chef du centre de formation à Tola Vologe à Gerland, son décès a été annoncé ce dimanche par le club.

Avec Robert Valette ou Armand Garrido, il a marqué l'histoire de l'OL en bâtissant ce qui a longtemps été considéré comme le meilleur centre de formation français, et parmi les meilleurs d'Europe. Nombreux sont les joueurs passés par Lyon à le citer lorsqu'ils rendent hommage à ceux qui les ont aidés à devenir professionnels.

"Il était l’un des pionniers de notre académie, un travailleur de l’ombre sans qui de nombreux jeunes de l’OL n’auraient jamais rayonné", a commenté l'OL.

Une triste annonce qui intervient deux mois jour pour jour après le décès d'une autre grande figure de l'OL, Bernard Lacombe.

Tino•• le 17/08/2025 à 12:52

Gérard Drevet composait l’élite du centre de formation de l’OL avec d’autres il en fait sa réputation , toutes mes condoléances 💐

