L’OL recule nettement dans le classement des meilleurs budgets de Ligue 1

Comme chaque début de saison, le journal L’Equipe dévoile le classement des budgets des clubs de Ligue 1. Et comme chaque année, le Paris-SG se retrouve largement en tête. Pour cette saison 2025-2026, les Parisiens disposent d’un budget de 850 millions d’euros. On retrouve, loin derrière, l’OM avec 260 millions d’euros. L’AS Monaco complète le podium (140 millions).

En ce qui concerne nos Gones, l’enveloppe détenue par les dirigeants a nettement diminué par rapport à l’an passé. Si les Rhodaniens possédaient le troisième meilleur budget du championnat (240 millions), ils reculent cette saison à la sixième position, avec 110 millions d’euros. C’est similaire à Lille et Rennes, mais inférieur aux promus du Paris FC (130 millions) et à Nice (120 millions).

La faute à un passage compliqué devant la DNCG en juin dernier qui avait failli coûter la rétrogradation administrative en Ligue 2. Depuis, l’arrivée de Michele Kang et Michael Gerlinger a permis de relever la tête et d’alléger les finances du club.

Retrouvez ci-dessous le classement complet des budgets des clubs de Ligue 1 :

1. PSG : 850 M€

2. OM : 260 M€

3. Monaco : 140 M€

4. Paris FC : 130 M€

5. Nice : 120 M€

6. Lille : 110 M€

- Lyon : 110 M€

- Rennes : 110 M€

9. Strasbourg : 100 M€

10. Lens : 60 M€

- Lorient : 60 M€

12. Nantes : 50 M€

- Toulouse : 50 M€

14. Auxerre : 40 M€

- Metz : 40 M€

16. Brest : 35 M€

17. Angers : 25 M€

- Le Havre : 25 M€