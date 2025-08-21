Pourquoi le nom de Bradley Barcola (ex-OL) apparaît dans l'affaire Jeanpormanove ?

Dans la nuit de dimanche à lundi, Jeanpormanove est décédé en plein live. Et depuis, beaucoup d'internautes accusent Naruto et Safine de l'avoir humilié pendant de longs mois.

Durant leurs streams, JP, ainsi que Coudoux, étaient mis en scène, parfois frappés devant les caméras du "Lokal", le lieu où ils se retrouvaient quotidiennement.

Une enquête pour recherche des causes de la mort est en cours à Nice, et l'autopsie écarte ce jeudi "l'intervention d'un tiers", le décès du quadragénaire serait "donc d'origine médicale et/ou toxicologique". L'examen montre la "présence de quelques ecchymoses et lésions cicatrisées plus particulièrement sur les membres inférieurs", mais relève aussi "l'absence de lésions traumatiques tant au niveau interne que externe, notamment au niveau du visage et du crâne, pouvant expliquer le décès et l'absence de lésions correspondant à des brûlures".

Certains se demandent qui regardaient ces lives, faisaient des dons et encourageaient Safine et Naruto à aller toujours plus loin.

Libération apporte un début de réponse ce jeudi, en soulignant que des footballeurs se passionnaient pour les déboires malsains de Jeanpormanove et sa bande. Les noms d'Adil Rami et Pierre-Emerick Aubameyang sont ainsi cités.

Mais aussi celui de Bradley Barcola. Le Villeurbannais, formé à l'OL et actuellement au PSG, est même apparu dans une vidéo qu'il a envoyé aux streamers, dans laquelle il les pousse à aller plus loin. "On est tous avec vous, on sait que vous pouvez le faire. JP et Coudoux, mettez le réveil s'il vous plaît, parce que là... ça va vraiment pas", annonce Bradley Barcola.

Cette vidéo a été diffusée deux jours avant le décès de Jeanpormanove, durant le live de 12 jours que Naruto et Safine avaient lancé.

Ce n'était pas la première interaction de l'ancien Lyonnais avec eux. Déjà intervenu lors de lives de Naruto, il avait fait don de 1000 euros lors d'une collecte organisée par la bande à JP pour des enfants malades.

7/ Le footballeur Bradley Barcola @GioBarcola29 (compte non officiel) , ami de Naruto et Safine et financeur régulier des lives, qui intervenait parfois via vidéos interposées, cela fait de plus en plus de monde complice !https://t.co/Z8hGOysIGb — Amir_Intel (@Amir_Intel) August 20, 2025

Bradley Barcola sera-t-il inquiété pour avoir encouragé les streamers à toujours plus de spectacle ?