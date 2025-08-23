OL-Metz : Lyon prend forme mais reste en rodage (3-0)

Face aux Grenats, Paulo Fonseca avait choisi de reconduire la même équipe victorieuse à Lens, à l'exception de Saël Kumbedi. Ainsley Maitland-Niles, horrible en ailier droit à Bollaert, redescendait en défense, et laissait l'avant-poste à Pavel Sulc, dont c'était la première titularisation.

Après une grosse vingtaine de minutes difficiles pour Lyon, trop brouillon et peu appliqué dans son pressing, le FC Metz se faisait surprendre par un bijou de Malick Fofana. A la 25e minute, l'ailier belge était bien servi par Pavel Sulc repositionné en 10 et feintait les défenseurs avant d'ajuster Jonathan Fischer (1-0).

Le génie de Malick Fofana fait la différence 🧞‍♂️



L’@OL mène au score sur la pelouse du Groupama Stadium ⚽️#OLFCM pic.twitter.com/PqoWNOxABi — L1+ (@ligue1plus) August 23, 2025

Le K.O. ne tardait pas, avec le but de Corentin Tolisso cinq minutes plus tard. Une passe-laser de Tyler Morton lançait Ainsley Maitland-Niles dans la profondeur, le latéral anglais n'avait plus qu'à centrer pour son capitaine qui arrivait lancé (2-0).

Encore en rodage, cet OL avait de grosses difficultés à se procurer des actions. Il y avait bien cette lourde frappe de Tyler Morton à la 71e, repoussée par le gardien messin, ou cette tête plongeante de Georges Mikautadze à la 76e. Mais sinon, l'équipe se contentait de gérer son avantage.

L'entrée d'Adam Karabec et de Khalis Merah permettait finalement de dynamiser un peu l'attaque. Et l'ailier tchèque marquait à la 83e minute, en deux temps. Sa tête était repoussée par la barre transversale, mais il suivait bien et poussait le ballon dans le but (3-0).

Les yeux sont désormais tournés vers le dimanche 31 août, avec l'Olympico qui clôturera la 3e journée de Ligue 1. Si Lyon pensait recevoir un OM malade, c'est râpé. Les Marseillais ont étrillé le Paris FC dans l'après-midi (5-2), se remettant parfaitement de la débâcle à Rennes puis du drama Rabiot-Rowe.

Olympique Lyonnais-FC Metz 3-0 (2-0)

Avertissements :

Buts : Fofana (25'), Tolisso (30') et Karabec (83') pour Lyon