L'actu de l'OL

Saël Kumbedi (OL) prêté à Wolfsburg avec option d'achat

Saël Kumbedi (OL) prêté à Wolfsburg avec option d'achat
Saël Kumbedi (OL) prêté à Wolfsburg avec option d'achat - Lyon Foot

A la recherche de 40 millions d'euros d'ici dimanche, l'OL est en train de réaliser de petites opérations pour satisfaire la DNCG.

Outre Georges Mikautadze, visiblement en partance pour Villarreal, le club vient d'officiellement se séparer de Saël Kumbedi. Le latéral droit a été prêté à Wolfsburg avec option d'achat.

Le club allemand paye 1 million d'euros pour le prêt, et pourra s'offrir définitivement les services du joueur de 20 ans contre 6 millions d'euros (+ 2 millions de bonus).

Si la transaction s'opère en fin de saison, l'OL conservera un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé en 2022 en provenance du Havre, Saël Kumbedi n'a jamais réussi à s'imposer sur la durée, étant parfois totalement mis de côté par ses entraîneurs successifs. Il a tout de même disputé 62 matchs et délivré 5 passes décisives.

"L’Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club, et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière en Bundesliga", a commenté le club.

Tags :

Saël Kumbedi

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.