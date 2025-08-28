Saël Kumbedi (OL) prêté à Wolfsburg avec option d'achat

Outre Georges Mikautadze, visiblement en partance pour Villarreal, le club vient d'officiellement se séparer de Saël Kumbedi. Le latéral droit a été prêté à Wolfsburg avec option d'achat.

Le club allemand paye 1 million d'euros pour le prêt, et pourra s'offrir définitivement les services du joueur de 20 ans contre 6 millions d'euros (+ 2 millions de bonus).

Si la transaction s'opère en fin de saison, l'OL conservera un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé en 2022 en provenance du Havre, Saël Kumbedi n'a jamais réussi à s'imposer sur la durée, étant parfois totalement mis de côté par ses entraîneurs successifs. Il a tout de même disputé 62 matchs et délivré 5 passes décisives.

"L’Olympique Lyonnais remercie chaleureusement Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club, et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière en Bundesliga", a commenté le club.