Une équipe de football de Feyzin au cœur d’une nouvelle série de Saïd Pieds Carrés

Après avoir offert un focus sur les U17 de Sainte-Foy et sur l’ALF Futsal, le youtubeur lyonnais a jeté son dévolu sur l’équipe réserve senior du Feyzin Club Belle Etoile.

Trente épisodes seront diffusés ces prochains mois.

Saïd Pieds Carrés, qui est également éducateur, explique avoir "récupéré une équipe en crise, avec pour objectif de jouer la montée et pourquoi pas finir champions".

Le Youtubeur prédit "une année qui s’annonce difficile avec le retour des anciens U17 et les nouveaux joueurs".

Le premier épisode a été mis en ligne le 30 août dernier. Il a déjà été visionné plus de 400 000 fois.