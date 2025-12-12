Supporters

Un supporter néerlandais grièvement blessé dans une bagarre après le match OL-Go Ahead Eagles

Un supporter néerlandais grièvement blessé dans une bagarre après le match OL-Go Ahead Eagles - DR

Un supporter néerlandais a été grièvement blessé dans une bagarre survenue à Lyon après le match OL-Go Ahead Eagles.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le Progrès, une bagarre a éclaté dans un bar du 1e arrondissement, après la victoire de l'OL en Ligue Europa.

Selon les premiers éléments, aucun supporter lyonnais ne serait impliqué. La rixe se serait produite entre supporters de la même équipe.

La victime, qui a reçu un violent coup de poing, a été prise en charge pour une commotion cérébrale.

toujours les mêmes sans surprise le 12/12/2025 à 18:54

tout le monde les connaît, Aulas les a protégé pendant longtemps, les nouveaux dirigeant ne font rien ministre de l’intérieur, ferme les yeux

okosur le 12/12/2025 à 18:24

Toujours la même stupidité à chaque match....

