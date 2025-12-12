Un supporter néerlandais grièvement blessé dans une bagarre après le match OL-Go Ahead Eagles

Les faits se sont déroulés dans la nuit de jeudi à vendredi. Selon le Progrès, une bagarre a éclaté dans un bar du 1e arrondissement, après la victoire de l'OL en Ligue Europa.

Selon les premiers éléments, aucun supporter lyonnais ne serait impliqué. La rixe se serait produite entre supporters de la même équipe.

La victime, qui a reçu un violent coup de poing, a été prise en charge pour une commotion cérébrale.