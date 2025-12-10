75 ans du club : l'énorme erreur de calcul des supporters qui va coûter très cher à l'OL !

C'est donc en connaissance de cause que les supporters lyonnais en ont craqué des dizaines le 30 novembre dernier durant la rencontre OL-Nantes, pour célébrer les 75 ans de l'OL.

Mais la loi de Murphy frappe de plein fouet le club.

Car ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a logiquement sanctionné l'OL pour cet épisode qui avait d'ailleurs entraîné la courte interruption du match par l'arbitre.

Or, la fermeture partielle des virages Nord et Sud du Groupama pour un match ferme prononcée dans la soirée s'appliquera au pire match possible, à savoir le 32e de finale de Coupe de France contre Saint-Cyr le 21 décembre...

En effet, la sanction ne débutera pas ce week-end pour OL-Le Havre, mais à compter du 16 décembre. Et donc pour la rencontre de Coupe pour laquelle Michele Kang avait accepté de jouer au Groupama Stadium pour faire plaisir aux dirigeants de Saint-Cyr-au-mont-d'Or, tout en sachant que l'opération lui ferait probablement perdre de l'argent.

Avec la fermeture des deux Virage en prime, c'est une petite catastrophe financière qui se profile pour l'OL à cause de ses supporters qui n'ont pas calculé qu'en agissant de la sorte le 30 novembre dernier, la sanction systématique tomberait ensuite au pire moment.