Une Lyonnaise en lice aux championnats du monde de foot freestyle

La compétition se déroule ce samedi à Sopot en Pologne, à l’Ergo Arena.

Les 32 meilleurs freestyleurs du monde, 16 hommes et 16 femmes, qui se sont qualifiés lors des cinq épreuves de la série Pulse, vont s’affronter tout au long de la journée.

Parmi eux, Yoanna Dallier, la Lyonnaise, vice-championne du monde en 2024 et actuelle championne de France en titre. Elle sera opposée au premier tour à la Marocaine Fatima Akif.

La compétition est organisée par la WFFA.