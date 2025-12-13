Autres clubs

Une Lyonnaise en lice aux championnats du monde de foot freestyle
Une Lyonnaise en lice aux Championnat du monde de foot freestyle - DR

Après le titre de champion du monde U16 obtenu fin novembre par Ilian Nemoz, une Lyonnaise participe ce week-end aux championnats du monde de foot freestyle.

La compétition se déroule ce samedi à Sopot en Pologne, à l’Ergo Arena.

Les 32 meilleurs freestyleurs du monde, 16 hommes et 16 femmes, qui se sont qualifiés lors des cinq épreuves de la série Pulse, vont s’affronter tout au long de la journée.

Parmi eux, Yoanna Dallier, la Lyonnaise, vice-championne du monde en 2024 et actuelle championne de France en titre. Elle sera opposée au premier tour à la Marocaine Fatima Akif.

La compétition est organisée par la WFFA.

