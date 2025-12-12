Huis-clos partiel en Coupe de France : le président du FC St Cyr exprime sa "frustration"

Le président du FC St Cyr Collonges au Mont d’Or a réagi ce vendredi à la sanction imposée à l’OL en commission de discipline.

Le Groupama Stadium sera à huis-clos partiel pour le match de Coupe de France opposant les Lyonnais aux amateurs de R1, en raison de l’utilisation de fumigènes pour célébrer les 75 ans du club fin novembre.

Le président du FC St Cyr a exprimé sa "profonde déception" : "Ce match devait être une belle fête du football. Deux clubs de la région qui s’affrontent. (…) La décision de ne pas ouvrir les virages nord et sud vient malheureusement entacher ce qui devait être un moment de partage, de convivialité et de passion".

Le dirigeant fait part de sa "frustration" et regrette une "sanction qui tombe peut-être au mauvais moment".

"Malgré tout, je veux rester positif et confiant. J’espère sincèrement que les supporters lyonnais seront malgré tout présents pour faire la fête ensemble, dans le respect et la fraternité", conclut le président du club amateur.