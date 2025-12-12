L'actu de l'OL

Huis-clos partiel en Coupe de France : le président du FC St Cyr exprime sa "frustration"

Huis-clos partiel en Coupe de France : le président du FC St Cyr exprime sa "frustration"
Huis-clos partiel en Coupe de France : le président du FC St Cyr exprime sa "frustration" - Lyon Foot

"Le 21 décembre devait être une fête".

Le président du FC St Cyr Collonges au Mont d’Or a réagi ce vendredi à la sanction imposée à l’OL en commission de discipline.

Le Groupama Stadium sera à huis-clos partiel pour le match de Coupe de France opposant les Lyonnais aux amateurs de R1, en raison de l’utilisation de fumigènes pour célébrer les 75 ans du club fin novembre.

Le président du FC St Cyr a exprimé sa "profonde déception" : "Ce match devait être une belle fête du football. Deux clubs de la région qui s’affrontent. (…) La décision de ne pas ouvrir les virages nord et sud vient malheureusement entacher ce qui devait être un moment de partage, de convivialité et de passion".

Le dirigeant fait part de sa "frustration" et regrette une "sanction qui tombe peut-être au mauvais moment".

"Malgré tout, je veux rester positif et confiant. J’espère sincèrement que les supporters lyonnais seront malgré tout présents pour faire la fête ensemble, dans le respect et la fraternité", conclut le président du club amateur.

Tags :

OL-FC Saint Cyr-Collonges au Mont d'Or

Coupe de France

huis-clos partiel

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.