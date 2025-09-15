Samuel Umtiti (ex-OL) annonce mettre un terme à sa carrière à seulement 31 ans

Le champion du monde 2018 a annoncé ce lundi mettre un terme à sa carrière. A 31 ans, le défenseur, formé à Lyon, était sans club depuis son départ de Lille.

Handicapé par une blessure au genou, Samuel Umtiti a donc décidé de raccrocher les crampons. "Après avoir vécu une carrière intense avec des hauts et des bas, le moment est venu de dire au revoir… J’ai TOUT donné avec passion et je ne regrette RIEN. Je tiens à remercier tous les clubs, les présidents, les entraîneurs et joueurs que j’ai pu côtoyer", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Il avait évolué à l’OL entre 2012 et 2016 avant de quitter le club pour le FC Barcelone.

Aperçu au Groupama OL Training Center en fin de semaine dernière, il avait déclenché une folle rumeur d'un retour dans son club formateur. Mais c'était en réalité pour tourner sa vidéo d'adieux.