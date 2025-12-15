OL : Moussa Niakhaté et Clinton Mata prennent la direction de la CAN

Moussa Niakhaté et Clinton Mata prennent la direction du Maroc en ce début de semaine pour disputer la CAN.

La Coupe d’Afrique des Nations débutera jeudi. Moussa Niakhaté jouera avec le Sénégal et Clinton Mata, lui, disputera la compétition avec l’Angola.

"On assiste à une grande saison de leur part. Nous sommes l’équipe d’Europe avec le plus de clean sheets et ils n’y sont pas pour rien. Ce sont de vrais professionnels et de grands leaders. Je leur ai dit que leur départ me provoquait un mélange de sentiments : j’ai envie qu’ils fassent bien à la CAN, mais j’attends aussi leur retour rapide", a commenté Paulo Fonseca après la victoire de l'OL face au Havre dimanche après-midi.

Les deux défenseurs rateront donc le dernier match de l’année avec l’OL, à savoir les 32e de finale de la Coupe de France face au FC St Cyr – Collonges. Ils ne seront pas là non plus pour le premier match de 2026 face à Monaco.

Leur retour à Lyon dépendra forcément du parcours de leur équipe à la CAN dont la finale est prévue le 10 janvier.