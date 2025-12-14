OL-Le Havre : Lyon relève (légèrement) la tête pour finir l'année (1-0)

Paulo Fonseca revenait à un 4-3-3 classique, mais changeant ses latéraux et relançant Khalis Merah au milieu de terrain.

Et comme ce fut le cas ces dernières semaines, l'OL proposait une véritable purge sur le terrain. Le public du Groupama Stadium n'avait pas de chance, d'autant que Le Havre n'était pas plus motivé à emballer la rencontre.

Même le pénalty obtenu par les visiteurs à la 37e minute ne donnait rien. Tyler Morton se rendait coupable d'un tirage de maillot sur Gautier Lloris. Mais Issa Soumaré voyait sa tentative être repoussée par Dominik Greif !

En attaque, Pavel Sulc et Afonso Moreira manquaient du grain de folie nécessaire pour mettre Mory Diaw en difficulté. Quant à Martin Satriano, il faisait l'étalage de son niveau limité.

Le duo tchéco-portugais attendait la 51e minute pour délivrer l'OL. L'ailier centrait pour Pavel Sulc qui, d'une belle tête plongeante, trouvait enfin l'ouverture (1-0).

Dans sa cage, Dominik Greif était éblouissant, avec une parade du pied décisive à la 68e minute. Permettant aux Lyonnais de conserver leur court avantage et leur 5e place.

Place désormais à l'ultime rencontre de 2025, avec, dimanche prochain, le 32e de finale de Coupe de France face à Saint-Cyr.

Olympique Lyonnais-Le Havre 1-0 (0-0)

Avertissements : Morton (37') et Niakhaté (74') pour Lyon

Buts : Sulc (52') pour Lyon