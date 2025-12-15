Anciens de l'OL

Des anciens joueurs de l’OL sélectionnés dans L’équipe des Légendes Auvergne-Rhône-Alpes

Des anciens joueurs de l’OL sélectionnés dans L’équipe des Légendes Auvergne-Rhône-Alpes
Des anciens joueurs de l’OL sélectionnés dans L’équipe des Légendes Auvergne-Rhône-Alpes - Lyon Foot

La Région a annoncé ce lundi créer une Equipe des Légendes.

Il s’agit d’un collectif rassemblant les sportifs et les sportives les plus emblématiques du territoire.

"Nés ici, formés ici ou profondément liés à la région par leur parcours, ces champions incarnent l’excellence, la solidarité et l’esprit du sport", indique la collectivité dans un communiqué.

En partenariat avec le Comité régional olympique et sportif, cette équipe rassemble des anciens joueurs de l’OL, tels que Alain Caveglia, Samuel Umtiti et Sidney Govou

Parmi les autres légendes représentées, les champions olympiques de ski Antoine Dénériaz et Carole Montillet, ainsi que le rugbyman emblématique du LOU Sébastien Chabal

Une soirée en présence d’une soixantaine d’athlètes est prévue cette semaine au siège de la Région. L’objectif est de "célébrer l’héritage sportif régional et accompagner la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030".

Tags :

ex-OL

Equipe des Légendes

Région Auvergne-Rhône-Alpes

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
ah ben voila le 15/12/2025 à 16:11

ah ben voila encore de quoi faire frémir nos elu(e)s locaux. !
A gnagna l argent, a gnagna les dépenses , a gnagna wauquiez ...
La moralité est toujours la même :
Quand t es taillé comme un cure dent carencé et que tes meilleurs résultats sont au "lancer de crotte de nez"....

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.