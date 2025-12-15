Des anciens joueurs de l’OL sélectionnés dans L’équipe des Légendes Auvergne-Rhône-Alpes

Il s’agit d’un collectif rassemblant les sportifs et les sportives les plus emblématiques du territoire.

"Nés ici, formés ici ou profondément liés à la région par leur parcours, ces champions incarnent l’excellence, la solidarité et l’esprit du sport", indique la collectivité dans un communiqué.

En partenariat avec le Comité régional olympique et sportif, cette équipe rassemble des anciens joueurs de l’OL, tels que Alain Caveglia, Samuel Umtiti et Sidney Govou.

Parmi les autres légendes représentées, les champions olympiques de ski Antoine Dénériaz et Carole Montillet, ainsi que le rugbyman emblématique du LOU Sébastien Chabal.

Une soirée en présence d’une soixantaine d’athlètes est prévue cette semaine au siège de la Région. L’objectif est de "célébrer l’héritage sportif régional et accompagner la dynamique des Jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver 2030".