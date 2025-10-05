OL-Toulouse : trop confiant, Lyon braqué à domicile (1-2)

L'adversaire du jour arrivait à Lyon avec une série de quatre matchs sans victoire dans les jambes. L'OL de son côté était en pleine bourre, avec encore un succès acquis jeudi en Ligue Europa contre Salzbourg, et une habitude tenace de ne pas prendre de buts.

Paulo Fonseca avait souhaité piquer Malick Fofana lors de sa conférence de presse samedi, lui demandant d'être plus décisif et régulier. Si l'ailier belge loupait son premier face-à-face à la 10e minute, il ouvrait le score à la 24e. Martin Satriano centrait à ras-de-terre et Fofana n'avait plus qu'à conclure (1-0).

Adam Karabec et Martin Satriano étaient très remuants, mais il manquait toujours le petit plus pour permettre aux Lyonnais de creuser l'écart et se mettre à l'abri.

En seconde période, un faux rythme s'installait, et Toulouse en profitait pour donner quelques frissons au public du Groupama Stadium. Mais Dominik Greif veillait au grain, les rares fois où les Pitchouns cadraient leurs tentatives.

Mais à force de maîtriser, l'OL était douché à la 87e minute. Ainsley Maitland-Niles perdait le ballon puis ne faisait pas l'effort suffisant pour retenir Emerson qui s'infiltrait dans la défense. La frappe du Brésilien était ensuite détournée par Clinton Mata, et lobait Dominik Greif (1-1).

Et dans le temps additionnel, Emerson s'offrait un doublé en marquant de la tête sur le dernier corner (1-2).

Un véritable braquage, mais Lyon ne peut s'en prendre qu'à lui-même...

Place désormais à une nouvelle trêve internationale, avec beaucoup de joueurs lyonnais appelés avec leurs sélections respectives. L'OL retrouvera les pelouses le samedi 18 octobre, avec un déplacement à Nice, autre équipe au début de saison compliqué.

Olympique Lyonnais-Toulouse Football Club 1-2 (1-0)

Avertissements : Moreira (90') pour Lyon

Buts : Fofana (24') pour Lyon. Emerson (87' et 90'+6) pour Toulouse