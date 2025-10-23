OL-Bâle : Lyon retrouve la victoire mais ne rassure pas (2-0)

Paulo Fonseca avait décidé d'aligner un 4-4-2 intéressant, sans Tyler Morton ni les deux Tchèques offensifs Pavel Sulc et Adam Karabec.
A peine 45 secondes de jeu et Corentin Tolisso ratait l'ouverture du score d'un cheveu. Le capitaine voyait son centre être contré par un Suisse et passer juste au-dessus de la cage de Marwin Hitz.
Ce n'était que partie remise puisque le milieu de terrain marquait à la 3e minute. Sur un dégagement raté du gardien, Mathys De Carvalho pressait bien et permettait à Tolisso de récupérer le ballon puis de le catapulter dans le but (1-0).
TOLISSO LANCE L'OL 💥— CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 23, 2025
Grâce à un bon tacle de De Carvalho, le capitaine marque à bout portant et met l'OL sur les bons rails 🦁
Le match à suivre MAINTENANT sur CANAL+ FOOT ⚽️#OLFCB | #UEL
La possession de balle lyonnaise devenait ensuite stérile, et Martin Satriano en pointe gâchait énormément. L'attaquant uruguayen plaçait une tête directement sur le gardien suisse à la 42e.
En seconde période, les gants de Dominik Greif chauffaient davantage, et le gardien pouvait aussi compter sur des retours réussis de Clinton Mata ou Tyler Morton, entré à la mi-temps.
Abner, Satriano encore ou Afonso Moreira tentaient mais ne parvenaient pas à concrétiser pour permettre à l'OL de faire le break.
Finalement, il fallait attendre la 90e minute pour qu'Afonso Moreira conclut une contre-attaque lancée par Pavel Sulc et marque enfin le 2e but (2-0).
Face à son ancien joueur Xherdan Shaqiri, Lyon s'en sortait donc avec une victoire qui ne masquait pas les difficultés à se créer de franches occasions et à verrouiller sa propre surface.
Or, le challenge risque d'être plus élevé dimanche soir au Groupama Stadium face à Strasbourg, en clôture de la 9e journée de Ligue 1.
