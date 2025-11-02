Six minibus de l'AS Saint-Priest incendiés dans la nuit d'Halloween : "Des actes inadmissibles et stupides de quelques individus mal intentionnés"

Les dirigeants de l'AS Saint-Priest n'ont pu que constater les dégâts survenus lors de la nuit d'Halloween, puisque six minibus du club avaient été incendiés devant le stade Jacques-Joly.

Une dégradation volontaire qui met l'ASSP dans l'embarras. D'abord parce que ces minibus coûtent 60 000 euros et que le club n'a pas les moyens de s'en racheter autant. Et ensuite parce qu'ils servent toute la semaine pour transporter les équipes de jeunes et les féminines à travers la France pour disputer des matchs…

Afin de ne pas déclarer forfait ce samedi, les dirigeants san-priods ont réussi à se faire prêter des véhicules pour assurer les déplacements de leurs équipes.

Une plainte a été déposée.

Dans une réaction postée sur ses réseaux sociaux, le maire LR de Saint-Priest Gilles Gascon a condamné "les actes inadmissibles et stupides de quelques individus mal intentionnés, qui ont incendié les minibus du club la nuit dernière. Ces comportements n’ont rien à voir avec les valeurs du sport que nous partageons tous".

"Une enquête est en cours. Les auteurs apparaissent sur nos images de vidéoprotection, et nous espérons que la justice saura les sanctionner à la hauteur de leurs actes et de leurs conséquences. Le football, c’est l’esprit d’équipe. Pas la bêtise", conclut l'édile.