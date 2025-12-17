Coupe de France : Lyon La Duchère et Hauts Lyonnais se préparent aussi

Car d’autres clubs du Rhône seront en lice ce week-end, en dehors du choc entre l’OL et les amateurs de St Cyr programmé dimanche soir au Groupama Stadium.

Lyon La Duchère (N3) s’apprête aussi à défier un club de Ligue 1, Toulouse. Le défi sera relevé pour les joueurs du 9e arrondissement face à des Toulousains actuellement sur une bonne dynamique. Une séance vidéo était prévue pour préparer cette rencontre, programmée samedi à 18h à Balmont.

De leur côté, les joueurs de Hauts Lyonnais auront une journée de plus pour préparer leur déplacement dans le Sud-Ouest où ils affronteront dimanche un club à leur niveau (N3) Bassin d’Arcachon. Après deux entrainements mercredi et jeudi, vendredi sera un jour off pour les joueurs d’Ahmed Aït Ouarab, qui effectueront le voyage en cas la veille du match.