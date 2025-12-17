OL Lyonnes

"J’espère qu’il va nous porter chance" : OL Lyonnes va étrenner son maillot Third face à l’Atlético

Pour la première fois de leur histoire, les joueuses d’OL Lyonnes vont porter ce mercredi un soir un maillot spécialement conçu pour elles.

Selma Bacha et ses coéquipières étrenneront ce mercredi face à l’Atlético Madrid leur maillot Third, dévoilé la semaine dernière. "Une tunique conçue pour les grandes soirées européennes", comme l’avait expliqué le club. 

Interrogée en conférence de presse d’avant-match, Kadidiatou Diani a confié "avoir de la chance d’avoir ce nouveau maillot rien qu’à nous" : "Il est très joli et j’ai hâte de pouvoir le porter. J’espère qu’il va nous porter chance", a continué l’attaquante lyonnaise.

Tags :

OL Lyonnes

maillot third

