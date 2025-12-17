"J’espère qu’il va nous porter chance" : OL Lyonnes va étrenner son maillot Third face à l’Atlético

Selma Bacha et ses coéquipières étrenneront ce mercredi face à l’Atlético Madrid leur maillot Third, dévoilé la semaine dernière. "Une tunique conçue pour les grandes soirées européennes", comme l’avait expliqué le club.

Interrogée en conférence de presse d’avant-match, Kadidiatou Diani a confié "avoir de la chance d’avoir ce nouveau maillot rien qu’à nous" : "Il est très joli et j’ai hâte de pouvoir le porter. J’espère qu’il va nous porter chance", a continué l’attaquante lyonnaise.