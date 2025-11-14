Kings League : une journée de détection à Lyon pour intégrer l’équipe de France

La phase de tests débute ce samedi à Lyon. Des joueurs, qu'ils soient amateurs ou non, seront détectés dans le but d’intégrer l’équipe de France, qui participera à la Kings World Cup en janvier prochain au Brésil, un événement créé par Gerard Piqué.

Pour participer à ces détections, et peut-être marcher sur les pas de Samir Nasri et Jérémy Ménez, il faut s’inscrire sur le site de la Kings League.

D’autres journées sont prévues à Paris, Lille et Marseille dans les prochains jours.

Les décisions seront communiquées rapidement puisque les joueurs retenus seront présentés à l’occasion de The Universe League, organisé au Vélodrome le 7 décembre prochain, en présence notamment de Zinédine Zidane.