Le lyonnais Clément Turpin désigné meilleur arbitre du monde en 2025

Clément Turpin, originaire de l’agglomération lyonnaise, a été désigné meilleur arbitre masculin du monde pour l’année 2025 par la Fédération internationale d’histoire et de statistiques du football (IFFHS), qui récompense chaque année les meilleurs officiels.

"Fort d’une année marquée par plusieurs rencontres sur les compétitions européennes et internationales", l’arbitre né à Oullins décroche pour la première fois ce titre honorifique avec 65 points.

Premier l’année dernière, François Letexier termine deuxième de ce classement avec 55 points.

Chez les arbitres féminines, Stéphanie Frappart se classe deuxième.

"Ces nouvelles récompenses viennent renforcer la place de la France parmi les nations majeures de l’arbitrage et soulignent la qualité du travail réalisé depuis plusieurs années par la Direction de l’Arbitrage", commente la FFF dans un communiqué.