Euro 2025 : une fan zone à Lyon pour les matches de l’Équipe de France

Une fan zone sera mise en place pour les matchs de l’équipe de France, au parc de la Cerisaie, dans le quartier de la Croix-Rousse, à l’initiative de l’association Les Lyonnasses.

"Cet événement se veut fédérateur et rassembleur de tous les publics, dans un cadre accueillant, convivial et inclusif", précise le collectif qui se présente comme une association de football féministe. Cette démarche est soutenue par la mairie du 4e arrondissement, par la Ville de Lyon et par la Métropole.

Trois matchs sont d’ores et déjà programmés au sein de la fan zone : France-Angleterre, ce samedi à 21h, mais aussi France-Pays de Galle le 9 juillet et Pays-Bas – France le 13 juillet.

En cas de qualification de l’équipe de France pour la suite de la compétition, la diffusion des matchs se poursuivra dans un autre lieu.