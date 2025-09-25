Utrecht-OL : Lyon plus malin face à des Néerlandais très agressifs (0-1)

A Utrecht, pour la 1ère journée d'Europa League, les hommes de Paulo Fonseca ont eu droit à un accueil très viril, comme les supporters en ville.

Avant le coup d'envoi, les ultras lyonnais et néerlandais se sont battus. Puis, sur la pelouse, la consigne avait été passée par Ron Jans de presser très fort les coéquipiers de Malick Fofana, avec de nombreuses fautes.

Le premier quart d'heure était étouffant pour l'OL, qui subissait les assauts adverses, sans parvenir à faire vivre son attaque emmenée par Martin Satriano, Adam Karabec, Pavel Sulc et l'ailier belge.

Quarante-cinq minutes plus tard, la pause était sifflée, avec peu d'occasions vécues, un match haché et un Ruben Kluivert qui sent de plus en plus l'arnaque du siècle, comme si Bruno Cheyrou prime était de retour dans les travées de Décines.

Le défenseur néerlandais était pourtant tout proche d'ouvrir le score à la 52e minute. Sa tête sur corner était parfaitement détournée par le gardien adverse…

La délivrance intervenait finalement à la 75e minute. Tanner Tessmann, entré en jeu, reprenait victorieusement un ballon mis en retrait. La frappe énorme de l'Américain crucifiait Vasilios Barkas (0-1).

Les fautes continuaient de se multiplier, mais curieusement, c'est Lyon qui était le plus puni par des cartons jaunes.

Le score en restait là, bonne entrée en matière pour l'équipe rhodanienne.

Il faudra désormais confirmer la bonne passe de l'OL avec le déplacement attendu dimanche après-midi à Lille.