"Important de bien finir l’année" : l’OL se déplace à Lorient avec des ambitions - Lyon Foot

Une semaine après avoir renoué avec la victoire face au FC Nantes, l’OL se déplace à Lorient ce dimanche à 20h45.

Cette 15e journée de championnat marquera pour les Lyonnais le retour de Paulo Fonseca : "C’est un retour à la normale. Beaucoup de choses m’ont manqué pendant cette période. Le contact avec les joueurs dans le vestiaire était la principale difficulté, mais aussi être sur le banc et avoir un contact direct avec eux, pouvoir leur parler".

Ce dialogue rétablit, Paulo Fonseca s’attend malgré tout à un "match difficile" : "Face aux meilleures équipes, Lorient a fait de bons résultats. C’est la 2e équipe avec le moins d’xG contre elle. C’est une équipe qui défend très bien. Elle a une première phase de construction très travaillée. L’entraîneur prépare bien les sorties de balle et c’est une équipe rapide en attaque. C’est une équipe qui a l’intention de jouer avec le ballon", a prévenu le technicien portugais qui sera privé d’Orel Mangala et Tanner Tessmann pour cette rencontre. "Nous avons différentes solutions : Tyler, Mathys, Khalis, Coco qui peut jouer aussi au milieu", a nuancé Paulo Fonseca pour qui "l’important est de bien finir l’année". 

"L’objectif sera de gagner ce match, puis les autres ensuite", a insisté le coach lyonnais, qui pense déjà à la réception des Go Aheads en Ligue Europa, du Havre en championnat puis du FC St Cyr-Collonges au Mont d’Or en Coupe de France. 

