"A bas Lyon" : connu pour supporter les Verts, Timothée Chalamet dédicace un maillot de l’OL

Une vidéo postée sur le site de Konbini montre Timothée Chalamet en train de dédicacer un maillot de l’OL. L’acteur, connu pour être un fervent supporter de l’ASSE, n’est pas tombé dans le panneau et a joué le jeu de la rivalité.

Actuellement en promo pour la sortie de Marty Supreme, Timothée Chalamet a écrit "A bas Lyon" sur un coin du maillot.

Reste à savoir si les supporters lyonnais lui en tiendront rigueur, quitte à ne pas aller voir le nouveau film du franco-américain au cinéma ?