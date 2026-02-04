Supporters

"A bas Lyon" : connu pour supporter les Verts, Timothée Chalamet dédicace un maillot de l’OL

"A bas Lyon" : connu pour supporter les Verts, Timothée Chalamet dédicace un maillot de l’OL
"A bas Lyon" : connu pour supporter les Verts, Timothée Chalamet invité à signer un maillot de l’OL - DR

Il n’est pas tombé dans le piège.

Une vidéo postée sur le site de Konbini montre Timothée Chalamet en train de dédicacer un maillot de l’OL. L’acteur, connu pour être un fervent supporter de l’ASSE, n’est pas tombé dans le panneau et a joué le jeu de la rivalité. 

Actuellement en promo pour la sortie de Marty Supreme, Timothée Chalamet a écrit "A bas Lyon" sur un coin du maillot. 

Reste à savoir si les supporters lyonnais lui en tiendront rigueur, quitte à ne pas aller voir le nouveau film du franco-américain au cinéma ?

Tags :

Timothée Chalamet

OL

ASSE

maillot dédicacé

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
lolive06 le 04/02/2026 à 18:44

énorme 🤣🤣🤣

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.