L'actu de l'OL

Coupe de France : Endrick et Rémy Descamps sauvent l'OL d'un mauvais pas face à Laval (2-0)

Coupe de France : Endrick et Rémy Descamps sauvent l'OL d'un mauvais pas face à Laval (2-0)
Coupe de France : Endrick et Rémy Descamps sauvent l'OL d'un mauvais pas face à Laval (1-0) - DR OL

Ce mercredi soir, l'Olympique Lyonnais a obtenu sa qualification en quart de finale de la Coupe de France en battant Laval (2-0). Longtemps incapables de mettre en danger leurs adversaires, les Rhodaniens ont profité de buts tardifs d'Endrick et Afonso Moreira pour remporter ce 8e de finale.

Cette rencontre devait être une formalité pour l'OL. Sur un nuage avec 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, il affrontait l'avant-dernier de Ligue 2.

Mais Laval épatait pourtant par la rigueur appliquée en première période. Bien regroupés en défense, les visiteurs empêchaient les Lyonnais de se procurer des occasions. Et devant, plusieurs contre-attaques étaient heureusement repoussées par Rémy Descamps, impeccable dans ses face-à-face.

A la 33e minute, Lyon se procurait enfin sa meilleure tentative. Le ballon était bien récupéré et Khalis Merah déclenchait une belle frappe qui finissait sur le poteau.

L'OL rentrait aux vestiaires la tête basse, incapable de bousculer une faible équipe de Laval, qui avait fait trembler le Groupama Stadium à plusieurs reprises.

Endrick confirmait son coup de mou déjà montré dimanche contre Lille, tandis que Noah Nartey, précieux ce week-end, traversait la rencontre comme un zombie.

Et encore une fois, c'est Rémy Descamps qui s'illustrait, avec une claquette impressionnante à la 66e pour sortir une frappe enroulée.

Finalement, Endrick trouvait la faille à la 80e minute. L'attaquant brésilien profitait d'un énorme travail de Pavel Sulc, puis armait un tir surpuissant que le portier adverse ne pouvait arrêter (1-0).

Sur un dernier contre dans le temps additionnel, Afonso Moreira crucifiait Laval après un gros loupé entre Sulc et Endrick (2-0).

En attendant de connaître son adversaire en quart de finale de la Coupe de France, Lyon va désormais se replonger dans sa quête de la 3e place de Ligue 1, avec le déplacement à Nantes samedi soir.

Tags :

Coupe de France

OL-Laval

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.