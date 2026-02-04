Coupe de France : Endrick et Rémy Descamps sauvent l'OL d'un mauvais pas face à Laval (2-0)

Cette rencontre devait être une formalité pour l'OL. Sur un nuage avec 10 victoires consécutives toutes compétitions confondues, il affrontait l'avant-dernier de Ligue 2.

Mais Laval épatait pourtant par la rigueur appliquée en première période. Bien regroupés en défense, les visiteurs empêchaient les Lyonnais de se procurer des occasions. Et devant, plusieurs contre-attaques étaient heureusement repoussées par Rémy Descamps, impeccable dans ses face-à-face.

A la 33e minute, Lyon se procurait enfin sa meilleure tentative. Le ballon était bien récupéré et Khalis Merah déclenchait une belle frappe qui finissait sur le poteau.

L'OL rentrait aux vestiaires la tête basse, incapable de bousculer une faible équipe de Laval, qui avait fait trembler le Groupama Stadium à plusieurs reprises.

Endrick confirmait son coup de mou déjà montré dimanche contre Lille, tandis que Noah Nartey, précieux ce week-end, traversait la rencontre comme un zombie.

Et encore une fois, c'est Rémy Descamps qui s'illustrait, avec une claquette impressionnante à la 66e pour sortir une frappe enroulée.

Finalement, Endrick trouvait la faille à la 80e minute. L'attaquant brésilien profitait d'un énorme travail de Pavel Sulc, puis armait un tir surpuissant que le portier adverse ne pouvait arrêter (1-0).

Sur un dernier contre dans le temps additionnel, Afonso Moreira crucifiait Laval après un gros loupé entre Sulc et Endrick (2-0).

En attendant de connaître son adversaire en quart de finale de la Coupe de France, Lyon va désormais se replonger dans sa quête de la 3e place de Ligue 1, avec le déplacement à Nantes samedi soir.