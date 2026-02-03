Supporters

Groupama Stadium quasiment vide pour OL-Laval : l’appel des Bad Gones pour remplir les tribunes

Le Groupama Stadium risque de sonner creux ce mercredi pour le match de Coupe de France entre l’OL et Laval.

Seulement 16 000 billets ont été vendus pour ce 8e de finale opposant les Lyonnais à un club de Ligue 2. De quoi pousser les Bad Gones à lancer à un appel pour remplir le stade : "Alors que les parcages extérieurs sont pleins à chaque déplacement, en France comme en Europe, il serait vraiment regrettable que notre stade soit aux trois quarts vide mercredi soir — surtout aux tarifs affichés par le club. Lyonnais, ce n’est pas une affiche que tu viens voir demain soir à 20h30, c’est ton équipe", a écrit le groupe de supporters sur les réseaux sociaux.

Et les BG de rappeler : "Cette même équipe réalise une saison incroyable quand on se souvient où notre club en était le 1er juillet dernier, dans une compétition où nous pouvons objectivement avoir des ambitions".

L’appel sera-t-il entendu ? Le match est programmé ce mercredi à 20h30. 

