OL : Michele Kang parmi les personnes les plus influentes, selon le Financial Times

Le journal britannique a classé la propriétaire d’OL Lyonnes, devenue cet été présidente de l’OL, à la 25e place.

"Félicitations à la Présidente Michele Kang, qui est l’une des 25 personnes les plus influentes selon le Financial Times. Cela salue le travail de Michele Kang pour le foot féminin, mais aussi ses convictions et son engagement au service de la reconstruction de l’OL", a réagi le club sur les réseaux sociaux.

Il faut dire que Michele Kang tient une place de choix aux côtés notamment de Zak Brown, le patron de McLaren ou de Zohran Mamdani, le maire de New York.

Selon le Financial Times, la femme d’affaires "ne se contente pas d'y croire, elle mise sur ses convictions. Michele montre l'exemple et d'autres la suivent : des investisseurs, des équipes et des fans qui voient désormais ce qu'elle a toujours vu : un avenir florissant pour le sport féminin. Son succès réécrit les règles du jeu et montre qu'investir dans les femmes n'est en fait pas du tout un pari. C'est une victoire".