A Dijon, OL Lyonnes va entamer un marathon

A Dijon, OL Lyonnes va entamer un marathon

La fin de la trêve internationale a sonné pour les joueuses d’OL Lyonnes.

Les joueuses de Jonatan Giraldez se déplacent à Dijon ce samedi à 17h pour le compte de la 9e journée de Première Ligue.

Si l’entraineur lyonnais a disposé d’un groupe amoindri ces quinze derniers jours, il devrait, comme à son habitude, faire tourner son effectif pour ce match face aux sixièmes du classement. 

Car Jonatan Giraldez va devoir composer avec un calendrier chargé jusqu’à la trêve hivernale. Après Dijon, les coéquipières d’Ada Hegerberg vont enchainer un match tous les trois jours, alternant entre championnat et Ligue des Champions. 

Les Lyonnaises ont donc bien l’intention de ramener trois points de Bourgogne pour entamer de la meilleure des manières cette série de cinq rencontres.

OL Lyonnes

Dijon

Première Ligue

