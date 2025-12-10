"Gagner chaque match" : OL Lyonnes affiche ses ambitions avant d'affronter Manchester United

Trois semaines après avoir arraché le nul sur la pelouse de la Juventus de Turin, les Lyonnaises se déplacent ce mercredi sur la pelouse de Manchester United à l’occasion de la 5e journée de phase de ligue de Ligue des Champions.

Face à des Mancuniennes qui sont parvenues à faire tomber le PSG, les joueuses de Jonatan Giraldez ont à cœur de ne pas se laisser surprendre, malgré un calendrier chargé jusqu’à Noël : "Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe de Manchester. Ca peut être dur d’enchainer les matchs mais on a un groupe de grande qualité. L’équipe est prête et bien préparée. On prend les matchs les uns après les autres et toutes les équipes savent que notre but est de gagner chaque match", a déclaré Lindsey Heaps en conférence de presse d’avant-match.

Gare à ne pas reproduire les erreurs commises en Italie, où les Lyonnaises avaient réalisé une première mi-temps fantomatique. Il faudra aussi se méfier d’une équipe de Manchester United sans doute revancharde après une large défaite face à Wolfsburg lors de la dernière journée. "Aujourd'hui, nous sommes en bonne position en championnat et en Ligue des Champions. Nous devrons gérer ce match de la meilleure des manières pour mériter la victoire. Pour l'instant, nous sommes deuxièmes, c'est très serré. Les équipes se tiennent entre 7 et 9 points. La qualification n'est pas encore assurée, c'est donc l'objectif de nos deux prochains matchs", a commenté Jonatan Giraldez.

La confrontation entre les deux équipes s’annonce donc intense. A suivre sur la chaine L’Equipe et Disney + à partir de 21h.