Formé à l’OL et ancien entraineur de Lyon La Duchère, Ludovic Assémoassa est décédé à l’âge de 45 ans

L’ancien international togolais, formé à Lyon, est décédé après un long combat contre la maladie.

Ludovic Assémoassa, enfant de l'Academy, international togolais, nous a quittés. Partout où il a joué ou entraîné, Ludovic a fait l'unanimité. Il était profondément aimé. A sa famille, à ses amis, son club de Lyon - La Duchère, l'Olympique Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances", peut-on lire dans un message posté sur les réseaux sociaux de l’Olympique lyonnais.

Ludovic Assémoassa avait débuté sa carrière à Clermont où il a disputé 121 matchs, avant de jouer plusieurs saisons en Espagne. International togolais, il avait également eu la possibilité de disputer une coupe du monde, en 2006, et avait disputé un match face à la Suisse. Cette rencontre avait signé la fin de sa carrière car le défenseur s’était gravement blessé aux ligaments croisés.

Ludovic Assémoassa était ensuite devenu entraineur et avait officié sur le banc de Lyon La Duchère. Le club du 9e arrondissement a fait part dans un message, de son "immense tristesse" : "Figure historique du club depuis 2012 et ancien international togolais, Ludovic était l’entraîneur de notre équipe première sur la saison 2023-2024, après avoir formé et accompagné de nombreuses catégories de jeunes".

Lyon Foot présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses proches.