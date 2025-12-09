De gros concerts à venir au Groupama Stadium : l'OL et ThrillStage (LDLC Arena) vont collaborer jusqu'en 2037

Nouvelle figure de l'évènementiel lyonnais, le fils de Jean-Michel Aulas vient d'annoncer la prolongation de sa collaboration avec l'OL. Sa société ThrillStage, qui exploite notamment la LDLC Arena et la Fiducial Astéria à Décines, est désormais liée jusqu'en août 2037.

Dans un communiqué, les deux parties dévoilent en quoi consistera cette confiance renouvelée. ThrillStage devient ainsi le partenaire exclusif de l'Olympique Lyonnais pour l'accompagner dans le développement de son activité évènementielle et la gestion de concerts et spectacles au Groupama Stadium.

"ThrillStage devient l’interlocuteur unique des promoteurs musicaux pour les offres de concerts et spectacles organisés au Groupama Stadium sur la saison des grands événements, avec un rôle élargi dans la gestion des relations et la supervision de la billetterie. Ce partenariat étendu vient consolider durablement une relation de confiance établie entre les deux acteurs, et vis-à-vis des producteurs", indiquent les deux partenaires.

Le Groupama Stadium, qui a déjà accueilli Coldplay, Rihanna, Muse ou encore Indochine qui détient le record absolu d'affluence avec 72 561 spectateurs, va donc se reposer sur l'expertise de ThrillStage pour relancer ses grands rendez-vous qui peuvent rapporter beaucoup d'argent. Iron Maiden et Linkin Park sont déjà annoncés pour 2026 dans l'antre de l'OL.

"Les équipes d’Alexandre Aulas sont expertes dans la gestion des spectacles musicaux et connaissent très bien notre stade. Le Groupama Stadium et sa parfaite compatibilité avec les grands événements internationaux sportifs et culturels est devenu une étape indiscutable dans les tournées. Nous n’avons aucun doute sur le fait que les synergies entre nos mondes seront optimisées pour que la métropole lyonnaise continue d’accueillir les plus grandes stars mondiales de la scène musicale", a indiqué Michael Gerlinger, directeur général de l’Olympique Lyonnais.

"Ce nouvel accord de long terme avec l’Olympique Lyonnais est une étape majeure dans le développement de ThrillStage. Il démontre la crédibilité acquise par notre groupe en peu de temps et nous donne la visibilité nécessaire pour attirer davantage de tournées internationales au Groupama Stadium et pour proposer aux artistes comme aux publics une expérience live de tout premier plan", déclare Alexandre Aulas, Président Directeur Général de ThrillStage.​