Une offre à 30 millions d'euros pour Malick Fofana ? L'OL et Barcelone pourraient se taper dans la main

Le FC Barcelone a besoin d'ailiers. Si le club catalan a misé sur Marcus Rashford pour suppléer Raphinha, l'Anglais prêté par Manchester United ne donne pas satisfaction.

Selon le journaliste spécialisé Ekrem Konur, Malick Fofana serait devenu la nouvelle priorité numéro 1 du Barça. Actuellement blessé et espérant un retour en mars sur les pelouses, notamment pour ne pas griller ses chances de disputer la Coupe du Monde avec la Belgique, l'ailier de 22 ans a tapé dans l'oeil de Barcelone.

Une offre d'au moins 30 millions d'euros serait envisagée, avec toutefois la nécessité de vendre avant de pouvoir sortir le chéquier.

Du côté de l'OL, on s'est rendu compte que la vie sans Malick Fofana, blessé depuis 4 mois, pouvait tout à fait bien se passer - le club étant 3e de Ligue 1 et proposant un football attrayant en Europe, avec la révélation Afonso Moreira au poste d'ailier gauche.

Autant dire que cette plus-value annoncée pour les caisses lyonnaises ne serait probablement pas refusée par le club rhodanien, notamment pour compenser la chute des droits TV.