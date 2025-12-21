Coupe de France : l'OL a joué à se faire peur face à Saint-Cyr (3-0)

L'an dernier, l'OL était piteusement éliminé par Bourgoin-Jallieu, sonnant le glas pour Pierre Sage. Ce dimanche, les Lyonnais n'ont pas revécu ce cauchemar, même si la confrontation avec Saint-Cyr/Collonges n'a pas été aisée.

La première mi-temps était guère réjouissante pour le public à Décines. Abner Vinicius touchait la transversale à la 8e minute sur une reprise sur un coup-franc de Tyler Morton. Aligné en pointe, Martin Satriano voyait sa tentative être sauvé par un tacle du capitaine de Saint-Cyr à la 39e.

En seconde période, la domination lyonnaise était récompensée par l'ouverture du score par Abner à la 52e. Cette fois, Tyler Morton frappait au but sur coup-franc, le gardien repoussait et le Brésilien en embuscade marquait (1-0).

Deux minutes plus tard, Afonso Moreira loupait la balle de break, son tir était détourné par Mehdi Chakri sur son poteau.

Il fallait attendre la 85e pour que Pavel Sulc mette enfin Lyon à l'abri, sur une offrande d'Alejandro Gomes Rodriguez (2-0). Le Tchèque inscrivait même un doublé dans le temps additionnel (3-0).

Face à des Saint-Cyrots héroïques, les coéquipiers d'Ainsley Maitland-Niles, capitaine du soir, se contentaient donc de cette poussive mais précieuse victoire.

C'était le dernier match d'une année 2025 mitigée pour l'Olympique Lyonnais. En Coupe de France, le club devra se rendre à Lille au prochain tour. La Ligue 1, elle, sera de retour le 3 janvier avec un déplacement à Monaco.