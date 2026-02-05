Transfert de Karim Benzema à Al-Hilal : l’OL va toucher près d’un million d’euros !

Le transfert de l’attaquant international, d’Al-Ittihad vers Al-Hilal va permettre au club lyonnais de toucher un petit chèque, inespéré mais bienvenu.

L’OL va bénéficier du mécanisme de solidarité de la FIFA. Ce mécanisme prévoit des compensations financières pour les clubs formateurs.

Dans la mesure où Karim Benzema a intégré l’académie lyonnaise à l’âge de 12 ans, avant de quitter Lyon à 21 ans, l’OL devrait toucher une petite partie de la transaction.

Selon Sportune, avec un transfert estimé à 25 millions d’euros, le club lyonnais devrait percevoir environ un million d’euros. Une enveloppe bienvenue compte-tenu des difficultés financières que connaissent les dirigeants de l’OL.