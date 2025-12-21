Ce dimanche marque le retour de la Coupe de France pour l’OL, qui affrontera son voisin, le FC Saint-Cyr (R1). Un derby inattendu mais qui ravit plus d’une personne, notamment les adversaires (ou supporters) des Lyonnais.

“Nous savons qu’en Coupe de France, il y a toujours des surprises. Nous voulons respecter la compétition, l’adversaire et les supporters”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match. “Nous avons travaillé avec la même détermination et le même sérieux. Il est important de faire quelques changements, mais pas trop. Il faut des joueurs motivés, prêts à montrer leurs qualités et leurs ambitions. Je pense que nous ferons quelques ajustements, avec deux ou trois changements, en plus de la défense centrale", a continué le Portugais.

Les joueurs comptent bien prendre ce match au sérieux, d'autant que beaucoup se souviennent de l'élimination précoce face à Bourgoin la saison dernière : On se motive en pensant à l’objectif final, qui est d’aller le plus loin possible et, pourquoi pas, de la gagner. La motivation vient aussi du fait de se projeter : si on gagne dimanche, on continue l’aventure. Je sais ce que représente ce genre de matchs, je les connais. Il peut toujours y avoir des surprises, on n’est jamais à l’abri, et on n’a pas envie que ce soit nous. Il y en a à chaque tour, ça nous est déjà arrivé l’année dernière, donc pas deux années de suite. Il faudra montrer qu’on est là pour gagner”, a expliqué Corentin Tolisso.

“Ça fait vraiment Coupe de France : on est contents de pouvoir jouer chez nous. Des efforts ont été faits de la part de l’OL pour que l’on puisse évoluer dans ce beau stade. Ils sont arrivés jusqu’en 32ᵉ, ils ont beaucoup de mérite. C’est une belle chose pour eux, ils sont contents de jouer contre l’OL, juste à côté de chez eux. De notre côté, il faudra être très concentrés et sérieux pour faire un bon match", a continué le capitaine des Rouge et Bleu.

Une chose est sûre, la compétition sera bien présente : “Même si c’est une fête des voisins, je veux qu’ils retiennent qu’ils se sont fait éliminer et qu’ils n’ont pas réussi à battre l’Olympique Lyonnais”.