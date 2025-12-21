OL-St Cyr : des conditions d’accès inhabituelles pour les supporters

Ce ne sera pas la foule des grands rendez-vous européens, mais l’environnement autour du Parc OL nécessitera malgré tout une attention particulière ce dimanche soir. À l’occasion du dernier match de l’année 2025, l’Olympique lyonnais reçoit son voisin, le FC Saint-Cyr Collonges en Coupe de France, devant environ 25 000 spectateurs attendus à Décines.

Premier point de vigilance : le parking relais Eurexpo sera exceptionnellement fermé pour cette rencontre. Une information importante pour les habitués, invités à modifier leurs habitudes de déplacement. Le club recommande ainsi de se réorienter vers le parking relais de Meyzieu – Les Panettes, qui restera accessible.

Côté transports en commun, l’organisation diffèrera de celle mise en place lors des matchs de Ligue 1. Il n’y aura ni navettes tramway depuis Lyon Part-Dieu, ni depuis Carré de Soie. En revanche, la ligne de tramway T7 bénéficiera d’une fréquence renforcée, avant et après la rencontre, afin d’absorber les flux de spectateurs.

La ferveur populaire sera bien présente, notamment du côté de Saint-Cyr-au-Mont-d’Or et Collonges, avec des bus TCL affrétés pour acheminer les supporters du club amateur vers l’Est lyonnais.

Pour les automobilistes souhaitant se garer au plus près du stade, l’achat d’un billet de parking directement au Parc OL reste possible, moyennant un tarif annoncé à 15 euros. Une option payante qui pourrait toutefois permettre d’éviter certains détours ou ralentissements aux abords du site.