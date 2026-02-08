Un match de futsal U18 vire à la bagarre générale à Rillieux-la-Pape : un club retire toutes ses équipes des championnats

Jeudi soir, au gymnase Louison-Bobet de Rillieux-la-Pape, le match de championnat régional U18 entre France Futsal Rillieux et Amateur Lyon Fidésien devait être une simple affiche de jeunes talents. Il s’est transformé en scène de chaos.

Dès le début du match, l’ambiance devient tendue dans les tribunes, avec des insultes et des objets jetés sur le terrain. Malgré cela, la rencontre continuait et l’ALF menait 5-1 à la mi-temps.

En seconde période, la pression montait encore : des membres du staff disent avoir été visés depuis les gradins et une barre métallique tombait près de la table de marque. Le match se terminait finalement sur un score de 7-7.

Après le coup de sifflet final, la situation devenait explosive : des spectateurs envahissaient le terrain puis les couloirs pour s’en prendre aux joueurs visiteurs. Des coups ont été échangés malgré l’intervention de bénévoles.

Un joueur de l’ALF est ressorti des affrontements avec le nez fracturé. Un autre a été blessé au visage après avoir été violemment bousculé dans les sanitaires.

L’intervention des forces de l’ordre mettait fin à l’altercation. Deux joueurs rilliards figureraient parmi les agresseurs présumés et pourraient faire l’objet de sanctions disciplinaires.

Sous le choc, l’Amateur Lyon Fidésien a annoncé qu’aucune de ses équipes, jeunes comme seniors, ne jouerait ce week-end. Le club entend déposer plainte, tout comme certains parents.

De son côté, France Futsal Rillieux s'est dit "profondément bouleversé" : "Une enquête interne a été immédiatement ouverte afin d'établir précisément les responsabilités. Des mesures disciplinaires fortes et exemplaires seront prises. Le club agira avec la plus grande rigueur".