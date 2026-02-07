Le coup d’envoi du match OL Lyonnes-ASSE donné par la jeune comédienne Mayane 

Selon nos informations, c’est la jeune Mayane qui donnera le coup d’envoi de la rencontre programmée ce dimanche à 15h au Groupama Stadium.

La comédienne villeurbannaise, connue notamment pour son rôle dans Un p’ti truc en plus d’Artus, a été sollicitée pour donner le coup d’envoi fictif du match. Une tâche qu’elle avait déjà parfaitement relevée en février dernier à l’occasion du match OL-PSG aux côtés de Clovis Cornillac et Thierry Frémaux.

Pour ce derby féminin, OL Lyonnes entend par ailleurs proposer de nombreuses animations pour attirer les spectateurs au Groupama Stadium. Les supporters pourront notamment participer à une Roller Disco Party.