Endrick pris pour cible par les défenseurs de Ligue 1 ? Paulo Fonseca et l'OL s'agacent

Ce samedi 7 février face à Nantes, Endrick a eu beaucoup de mal à se défaire du traitement musclé de Dehmaine Tabibou. Avant de craquer et d'être expulsé. Son entraîneur vole à son secours.

La Ligue 1 connaît désormais très bien Endrick. Du coup, l'attaquant brésilien prêté à l'OL par le Real Madrid a beaucoup moins d'espaces que lors de ses premières rencontres, et ça se ressent sur ses prestations. De plus, il prend énormément de coups, comme ce fut le cas samedi à Nantes.

Frustré, Endrick avait récolté un carton jaune dès les premières secondes de la rencontre, avant d'être expulsé directement à l'heure de jeu pour un geste peu évident sur son garde du corps du soir, le latéral Dehmaine Tabibou.

Pour Paulo Fonseca, les arbitres doivent protéger avant tout son buteur : "Je ne souhaite pas commenter la décision de l'arbitre. Mais je veux dire deux choses. Tout d'abord, il y a une faute de joueur nantais juste avant qui est très claire. Il ne veut pas jouer le ballon, mais bloquer Endrick. Pour moi, c'était très sévère. De plus, ce n'est pas la première fois que les adversaires commencent la rencontre avec beaucoup d'agressivité sur Endrick. C'est la troisième fois déjà. Les arbitres doivent faire attention à ça", a-t-il déclaré à l'issue de la rencontre gagnée (0-1).

"Ils veulent l'intimider, et c'est aux officiels de protéger les footballeurs talentueux. Là, c’était un exemple flagrant. C'est un jeune de 19 ans. Je croyais que c'était des actions du passé, mais visiblement, c'est encore en vigueur", conclut Paulo Fonseca.

La réception de Nice dimanche prochain se fera sans Endrick, suspendu. Reste à surveiller la position de l'arbitre de Strasbourg-OL le 22 février.

