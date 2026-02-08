OL Lyonnes-ASSE : un derby dans la poche, les Lyonnaises passent au vert (4-0)

Pour le premier derby d'OL Lyonnes au Groupama Stadium devant plus de 7500 supporters, Jonatan Giraldez faisait tourner en défense. Toujours privé de ses gardiennes, il titularisait à nouveau Féerine Belhadj, avec une charnière expérimentale Ingrid Engen-Elma Nelhage.

Il y avait plusieurs classes d'écart entre les deux formations, et les Fenottes en profitaient pour multiplier les incursions dans le camp stéphanois. Marie-Antoinette Katoto loupait son face-à-face avec la gardienne adverse à la 6e minute, avant de trouver le poteau d'une belle tête à la 30e.

La délivrance intervenait juste avant la mi-temps pour Lyon. La capitaine Inès Benyahia trouvait le chemin des filets sur un sublime coup-franc direct dans le temps additionnel (1-0).

LE COUP FRANC SUBLIME DE BENYAHIA DANS LE DERBY ☄️



La Lyonnaise met son équipe devant juste avant la pause sur ce bijou ! Le derby entre OL Lyonnes et l'ASSE est à vivre EN CLAIR sur CANAL+ 👀 pic.twitter.com/2jaQ8OxEK4 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 8, 2026

Libérées, les Lyonnaises faisaient le break dès le retour des vestiaires. Sofie Svava était à la conclusion d'un centre de Kadidiatou Diani à la 46e minute (2-0).

Les efforts de Marie-Antoine Katoto étaient enfin récompensés à la 71e, avec le troisième but lyonnais (3-0).

Enfin, Kadidiatou Diani inscrivait un pénalty en toute fin de rencontre pour clore la marque (4-0).

Toujours invaincues face à leurs rivales ligériennes, les coéquipières de Selma Bacha poursuivent leur parcours sans-faute en Première Ligue. Place désormais à la Coupe de la LFFP et la demi-finale à Dijon samedi 14 février.