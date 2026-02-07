Nantes-OL : Lyon chipe la 3e place dans la douleur (0-1)

Avec la grève des supporters nantais, cette première mi-temps se déroulait dans un silence de cathédrale, à peine brusqué par les chants des fans lyonnais.

Face à l'une des pires équipes à domicile de la saison, l'OL mettait le pied sur le ballon et faisait courir les Canaris.

Endrick restait dans la dynamique de ces dernières apparitions, à savoir des dribbles peu tranchants et un traitement physique brutal de la part des adversaires. Le Brésilien avait beaucoup de mal à prendre le dessus sur Dehmaine Tabibou. A contrario, Afonso Moreira et Noah Nartey brillaient davantage.

L'ouverture du score intervenait à la 25e minute. Sur corner, Afonso Moreira déclenchait une belle frappe, déviée astucieusement par Pavel Sulc, hors de portée d'Anthony Lopes (0-1).

A force de gâcher ses offensives, notamment par le biais d'Endrick, trop facile, l'OL s'exposait. Comme sur cette tête à la 51e minute de Youssef El-Arabi. Le ballon frappait le poteau puis revenait sur Dominik Greif qui avait le bon réflexe pour éviter le but contre-son-camp.

A la 58e minute, le cauchemar prenait une nouvelle tournure pour Endrick, exclu pour avoir balancé Tabibou dans le décor en lui tapant dans la cheville. Mathieu Vernice avait tout de même besoin de la VAR pour comprendre que c'était l'attaquant qui avait fait faute, et non Ainsley Maitland-Niles…

Les joueurs de Paulo Fonseca parvenaient à garder leur court avantage malgré les trois poteaux trouvés par les Nantais. Mais la grosse débauche d'énergie risque de laisser des traces.

L'OL restera-t-il 3e à la fin du week-end ? Réponse dimanche soir avec le choc PSG-OM. Lyon pourra ensuite se concentrer sur la réception du Nice de Claude Puel le 15 février.

FCNA-Olympique Lyonnais 0-1 (0-1)

Avertissements : Endrick (2' et rouge 58') et Greif (76') pour Lyon

Buts : Sulc (25') pour Lyon