Endrick rejoint l’OL pour 1 million d’euros (officiel)

Sans grande surprise désormais, Endrick rejoint officiellement l’Olympique Lyonnais en prêt. Sous la forme d’un prêt payant de 1 million d’euros maximum, et jusqu’à la fin de la saison, le Brésilien quitte le Real Madrid pour intégrer l’équipe de Paulo Fonseca.

"Son profil offensif, son impact dans les zones décisives et son énergie constituent des atouts importants pour accompagner l’équipe", a déclaré l’OL dans un communiqué de presse.

Révélé très jeune à Palmeiras, Endrick signe son premier contrat professionnel à 16 ans. Avant son départ pour l’Europe, l’attaquant gaucher dispute 82 matchs, inscrit 21 buts et remporte deux titres de champion du Brésil. Il rejoint ensuite le Real Madrid à l’été 2024.

Depuis son arrivée en Espagne, le Brésilien poursuit sa progression avec 7 buts en 39 rencontres toutes compétitions confondues. À seulement 19 ans, il s’est également installé en sélection nationale, avec déjà 14 sélections et 3 buts sous le maillot de la Seleção.

Endrick est attendu à Lyon dès le 29 décembre pour la reprise du groupe professionnel. Si sa qualification devrait être valide pour le premier match face à Monaco, le 3 janvier, le nouveau joueur lyonnais pourra déjà se réjouir de porter le numéro 9 entre Rhône et Saône.